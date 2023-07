Rencontre avec Michaël Delépine, historien du sport Musée municipal d’Art et d’Histoire Colombes, 16 septembre 2023, Colombes.

Rencontre avec Michaël Delépine, historien du sport Samedi 16 septembre, 14h00 Musée municipal d’Art et d’Histoire

Rencontre avec Michaël Delépine

M. Delèpine, historien du sport et auteur du livre « Le bel endormi : histoire du stade de Colombes » et l’équipe du Musée d’art et d’histoire de Colombes autour de l’histoire sportive colombienne.

Pour 2024, les Archives communales et le Musée d’Art et d’Histoire préparent une grande exposition sur les champions et personnalités sportives qui ont fait Colombes. Vous détenez des objets, photos, tickets ou autre document en lien avec l’histoire sportive de Colombes ? Vous avez vécu des moments inoubliables au stade Yves-du-Manoir ? Venez les partager au Musée et contribuez ainsi à la mémoire du sport à Colombes !

(les documents pourront être scannés sur place).

La collecte se poursuivra le dimanche 17 septembre, de 14h à 18h

Musée municipal d’Art et d’Histoire 2 rue Gabriel-Péri 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 86 38 85 http://www.colombes.fr Réhabilitation d’un ancien relais de poste du XVIIe siècle. La cour du relais a été transformée en verrière. SNCF gare Colombes centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© MAHC