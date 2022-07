À vos nez ! Musée municipal d’Art et d’Histoire Colombes Catégories d’évènement: Colombes

À vos nez ! Dimanche 18 septembre, 15h00 Musée municipal d'Art et d'Histoire

Une visite famille de l’exposition Parfums. Pour découvrir avec ses yeux et … son nez, l’histoire de la parfumerie à Colombes ainsi que les matières premières à l’origine des fragrances. Musée municipal d’Art et d’Histoire 2 rue Gabriel-Péri 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France SNCF gare Colombes centre

01 47 86 38 85 http://www.colombes.fr Réhabilitation d’un ancien relais de poste du XVIIe siècle. La cour du relais a été transformée en verrière. Une visite famille de l’exposition Parfums. Pour (re)découvrir avec ses yeux et … son nez, l’histoire de la parfumerie à Colombes aux siècles passés ainsi que les matières premières à l’origine des fragrances.

