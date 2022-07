Exposition Parfums Musée municipal d’Art et d’Histoire Colombes Catégories d’évènement: Colombes

Des marques de renom pour cette exposition : Dorin, Sauzé, Kerkoff, Raphaël ou Guerlain mais aussi des parcours de découvreurs et d’industriels ou encore des arômes qui vont s’offrir à vos sens. Musée municipal d’Art et d’Histoire 2 rue Gabriel-Péri 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France SNCF gare Colombes centre

01 47 86 38 85 http://www.colombes.fr Réhabilitation d’un ancien relais de poste du XVIIe siècle. La cour du relais a été transformée en verrière. Des marques de renom pour cette exposition : Dorin, Sauzé, Kerkoff, Raphaël ou Guerlain mais aussi des parcours de découvreurs, des épopées industrielles ou encore des arômes qui vont s’offrir à vos sens.

