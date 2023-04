Jouez à Paléo Survivor : (sur)vivre à Mutzig il y a 100 000 ans Musée municipal – chateau des Rohan Mutzig Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Jouez à Paléo Survivor : (sur)vivre à Mutzig il y a 100 000 ans
Samedi 13 mai, 18h00, 20h30
Musée municipal – chateau des Rohan, Mutzig

C'était il y a presque 100 000 ans, au début d'une période glaciaire…

Chasseurs, tailleurs de pierre, mammouths et loups se partagent le territoire de la vallée de la Bruche. Mais ils s’affrontent également pour chasser, protéger leurs semblables et accéder aux points stratégiques : marécages, falaises, prairies ou rivières. Arriveront-ils à survivre ? Une seule façon de le savoir : les aider à accomplir leurs missions et devenir vous aussi un Survivor ! Développé par les élèves de l’atelier Archéologie du collège Louis Arbogast de Mutzig, en collaboration avec Archéologie Alsace, l’association La Communauté des Remparts du Val d’Argent et le lycée Gutenberg d’Illkirch, le jeu est basé sur les informations recueillies auprès des scientifiques en charge des fouilles archéologiques et de l’étude du site Mutzig Rain (Bas-Rhin). Présentation et sessions de jeux avec les élèves, les enseignants et les partenaires au sein du musée. Musée municipal – chateau des Rohan Château des Rohan, 39 rue du Château, 67190 Mutzig Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est 03 88 38 69 16 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

Musée municipal - chateau des Rohan
Château des Rohan, 39 rue du Château, 67190 Mutzig

