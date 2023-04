Murder Party : la Divine Assemblée Musée municipal – chateau des Rohan Mutzig Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Mutzig Murder Party : la Divine Assemblée Musée municipal – chateau des Rohan, 13 mai 2023, Mutzig. Murder Party : la Divine Assemblée Samedi 13 mai, 16h00, 20h00 Musée municipal – chateau des Rohan Places limitées, sur réservation obligatoire. Une fois par an, les dieux anciens se retrouvent pour faire le bilan de l’année écoulée. Mais cette année ça ne sera pas comme les autres, avec tout ce qu’il se passe sur Terre, le dieu unique se doute que les anciens dieux ont commencé à mettre la pagaille. Entre manipulations et stratagèmes, parviendrez-vous à tirer votre épingle du jeu en incarnant la divinité la plus maline d’entre toutes. De quoi ravir les férus de mythologie ! Murder Party (jeu d’enquête) animé par l’association GamerZ Voice de Molsheim. En partenariat avec la médiathèque municipale et La Scène le Rohan de Mutzig pour son spectacle Ulysse, le retour du samedi 27 mai à 20h30. Musée municipal – chateau des Rohan Château des Rohan, 39 rue du Château, 67190 Mutzig Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est 03 88 38 69 16 [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@villedemutzig.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0388387055 »}] [{« link »: « https://www.lascene-mutzig.fr/event/ulysse-le-retour3/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

