Visite de la fabrique de pain d’épices Musée Mulot et Petitjean / La fabrique de pain d’épices Dijon, 16 septembre 2023, Dijon.

Visite de la fabrique de pain d’épices 16 et 17 septembre Musée Mulot et Petitjean / La fabrique de pain d’épices Sur inscription, tarif préférentiel : 6 €. Pour toute entrée achetée, une surprise gourmande est offerte.

Le musée du pain d’épices ouvrira ses portes tout le week-end des journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre. Exceptionnellement, des visites avec un guide seront organisées toutes les heures, sur réservation uniquement. Pour toute entrée achetée, une surprise gourmande sera offerte !

Partez en voyage dans l’univers du pain d’épices avec un parcours thématique de 450 m², pour y découvrir l’histoire de la maison Mulot et Petitjean, du pain d’épices, ainsi que les secrets de fabrication des fameux produits. Ludique, sensorielle et interactive, la visite saura plaire aux petits comme aux grands. Et en plus, la visite se termine sur une dégustation de produits.

Musée Mulot et Petitjean / La fabrique de pain d’épices 6 Boulevard de l’Ouest 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 30 07 10 [{« type »: « email », « value »: « accueil@mulotpetitjean.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 80 66 30 80 »}] Labellisée « Entreprise du patrimoine vivant» depuis 2012, la maison Mulot et Petitjean fabrique depuis 1796 un pain d’épices qui fait sa renommée.

Depuis 2017, l’entreprise familiale a aménagé sa fabrique pour offrir une découverte sensorielle de son histoire et de ses productions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Rozenn Krebel