Spectacle La montagne a des oreilles Musée montagnard Les Houches, 17 septembre 2023, Les Houches.

Spectacle La montagne a des oreilles Dimanche 17 septembre, 16h00 Musée montagnard Entrée libre dans la limite des places disponibles (30)

Tout là-haut, de vallées en pics, d’alpages en refuges, on raconte que la montagne a des oreilles. Concert de marmottes siffleuses, murmure perlé du torrent, crissements de cristaux de neige…Nicolas Périllat a plus d’un son dans sa besace.

Musée montagnard 2 place de l’église 74310 Les Houches Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 07 60 04 14 26 Le musée Montagnard, installé dans l’une des plus anciennes maisons du chef-lieu, présente une importante collection d’objets utilisés autrefois dans la haute vallée de l’Arve pour les tâches agropastorales aussi bien dans les fermes de village que dans les chalets d’alpage.

Trois pièces de l’habitat traditionnel sont reconstituées et redonnent vie au patrimoine rural local : le pèle (la chambre et pièce à vivre), l’outa (la cuisine) et le sarto (cellier). Deux salles accueillent les expositions temporaires. Au rez-de-chaussée, sont exposés des objets relatifs au traitement du lait, aux modes de portage, aux travaux des champs et à l’immigration des Houchards au 19e siècle.

