Visite libre de l'exposition temporaire Musée montagnard Les Houches

Les Houches

Visite libre de l’exposition temporaire Musée montagnard, 13 mai 2023, Les Houches. Visite libre de l’exposition temporaire Samedi 13 mai, 14h00, 19h00 Musée montagnard Entrée libre Dans le temps, des familles de Vaudagne, un hameau des Houches, occupent les alpages de Mont Borrel et du Manchoir au printemps et à l’automne.

Cette pratique implique une organisation particulière, rythmée par la saisonnalité des travaux agricoles. Avec le déclin de l’agropastoralisme, ces alpages, exploités depuis la fin du Moyen Âge, sont progressivement abandonnés dans les années 1950 avant de devenir des lieux de promenade.

L’exposition du musée Montagnard relate la mémoire de ces espaces et de ceux qui y ont vécus, pour mieux évoquer leur évolution actuelle. Un livret-jeu pour les enfants est disponible sur demande à l’accueil. Musée montagnard 2 place de l’église, 74310 Les Houches, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 54 78 37 http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/index.php/culture/horaires-informations-musees.html http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Montagnard-des-Houches/104929539582612?ref=hl Dans une maison du XVIIIe, la reconstitution de l’habitat traditionnel redonne vie au patrimoine rural de cette région alpine. Des panneaux alliant iconographie et textes évoquent l’histoire de la vallée. Des expositions temporaires sont régulièrement installées. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © musée Montagnard

