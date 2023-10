Déambulation littéraire en compagnie de l’écrivain Simon Parcot Musée montagnard du Lavedan Aucun, 13 mai 2023, Aucun.

Déambulation littéraire au musée montagnard du Lavedan.

Parler le langage des lieux.

A la tombée de la nuit, Simon Parcot nous promènera dans le musée du Lavedan et ses jardins. Il fera parler les lieux en lisant des textes écrits dans les endroits qu’il fera découvrir (la forge, la maison, l’étable, le bistrot, l’église, le jardin). Ce sera aussi l’occasion d’entrer dans l’univers de son prochain roman, inspiré du Val d’Azun.

Un temps de partage autour d’un verre suivra la déambulation.

Musée montagnard du Lavedan 29 route d’Azun 65400 Aucun Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 97 12 03 Le musée montagnard du Lavedan réunit une multitude d’outils et objets liés à la vie des artisans et des paysans. Le cheminement de la visite dans cet ensemble traverse plusieurs siècles d’une société avant tout pastorale tournée vers la montagne. Témoignage d’un équilibre ancestral entre l’homme, la femme et le paysage pyrénéen. A voir l’ancienne forge conservée en l’état, une des dernières en France Places de parking dans le village

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

©lemurmuredumonde