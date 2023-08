Journées Européennes du Patrimoine – Monet Goyon Musée Monet Goyon Melle, 16 septembre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Journées Européennes du Patrimoine

Au Musée Monet Goyon à Melle

Samedi 16 et dimanche 17 : 10h-12h / 14h30-18h30

3€ / gratuit -14 ans

Renseignements 07 83 39 87 96.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Musée Monet Goyon Place de la Poste

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



European Heritage Days

At the Musée Monet Goyon in Melle

Saturday 16th and Sunday 17th: 10am-12pm / 2.30pm-6.30pm

3? / free for children under 14

Information 07 83 39 87 96

Jornadas Europeas de Patrimonio

En el Museo Monet Goyon de Melle

Sábado 16 y domingo 17: 10.00-12.00 h / 14.30-18.30 h

3 ¤ / gratis para menores de 14 años

Información 07 83 39 87 96

Europäische Tage des Kulturerbes

Im Monet Goyon Museum in Melle

Samstag 16. und Sonntag 17. : 10-12 Uhr / 14h30-18h30

3? / kostenlos -14 Jahre

Auskunft: 07 83 39 87 96

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Pays Mellois