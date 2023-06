Découvrez l’héritage de Monet & Goyon : une collection d’exception de motos et véhicules anciens Musée Monet Goyon Melle, 16 septembre 2023, Melle.

Découvrez l’héritage de Monet & Goyon : une collection d’exception de motos et véhicules anciens 16 et 17 septembre Musée Monet Goyon Gratuit -14 ans. 3 € +14 ans. Entrée libre.

Venez découvrir une remarquable collection de motos anciennes et autres véhicules de la célèbre marque Monet & Goyon, qui fut autrefois l’un des fleurons de l’industrie française. Cette collection couvre toute la période de production de 1917 à 1959 et compte une quarantaine de véhicules exposés. Vous aurez l’occasion d’admirer les premiers modèles tels que les « Vélauto » et autres voiturettes, les petites utilitaires des années 1920, les grosses cylindrées des années 1930, ainsi que les modèles populaires des années 1950.

Lors de votre visite, vous aurez le choix entre une visite libre ou commentée, selon vos préférences. De plus, une reconstitution fidèle d’un atelier de mécanicien des années 1930 est également proposée, vous permettant de plonger dans l’ambiance de l’époque. Venez donc vous immerger dans cette passionnante exposition et découvrir l’héritage de Monet & Goyon.

Musée Monet Goyon Place de la poste, 79500 Melle Melle 79500 Melle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 83 39 87 96 https://www.musee-monet-goyon.fr/ Découvrez le prestigieux constructeur de motos « Monet & Goyon », dans le musée qui lui est entièrement dédié à Melle. Il rassemble une fabuleuse collection d’engins restaurés conformément à l’origine. Accessible à tous les véhicules. Stationnement à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Michel Gagnaire