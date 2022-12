Musée mondial du cure-dent Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2023-01-14 – 2023-02-20

Côtes-d’Armor Sur son lit de mort, Jarry avait demandé comme dernière volonté d’avoir un cure-dent.

Le Théâtre de l’Echappée, de Laval, ville natale de Jarry, a monté ce Musée en hommage, pré-

sentant 80 cure-dents artistiques, et un atelier de fabrication et de réparation de cure-dents,

+33 2 96 33 32 50

