Musée mondial du cure-dent · Claudine Orvain alias Carry Bridge

Et c’est bien l’esprit surréaliste du poète et dramaturge lavallois qui souffle sur cette collection authentiquement fausse et réellement imaginaire : le musée mondial du cure-dent. Si celui-ci a vu le jour en 1999 dans sa première version – lors du festival des Uburlesques –, il s’est depuis étoffé de nouvelles pièces et créations. On doit cette insolite production artistique, digne des plus grands exercices de pataphysique, à Carry Bridge, alias Claudine Orvain. L’artiste mayennaise propose ainsi une exposition de 80 objets, ayant chacun leur histoire propre, qu’elle soit réaliste ou invraisemblable. Délicieusement ubuesque !

Entrée libre

Le saviez-vous ? Alfred Jarry eut, paraît-il, pour dernière volonté, qu’on lui apporte un cure-dent sur son lit de mort…

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

