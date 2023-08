Soirée festive en partenariat avec l’association Pollux Musée-mine départemental Cagnac-les-Mines, 16 septembre 2023, Cagnac-les-Mines.

Soirée festive en partenariat avec l’association Pollux Samedi 16 septembre, 18h00 Musée-mine départemental Gratuit. Entrée libre.

Soirée festive au musée où deux concerts et un mix DJ sont proposés :

– 19h30-20h30 : Raccoon Tycoon.

– 21h00-22h00 : Louie and the Hurricanes.

– 22h00-23h00 : Set DJ Angie et Pamie.

L’originalité ? L’estafette bien sûr !

L’estafette est un équipement scénique itinérant porté par Pollux avec les associations l’AJAL et X Fest Organisation qui parcourent depuis juin 2023 les routes du Ségala entre le Tarn et l’Aveyron.

Cette scène itinérante accompagnée de son camion buvette-restauration a été impulsée par les deux associations avec l’aide financière des collectivités locales et régionales.

L’objectif ? Booster l’itinérance des musiques actuelles sur un territoire rural tout en créant du lien par la culture ! Un équipement qui permettra de renforcer les saisons culturelles itinérantes des deux associations porteuses du projet.

Musée-mine départemental 20 avenue de Saint-Sernin, 81130 Cagnac-les-Mines Cagnac-les-Mines 81130 Bars Tarn Occitanie 05 63 53 91 70 http://www.musee-mine.tarn.fr Dernier témoignage sur le site de l’exploitation du charbon dans le Tarn, le Musée-mine départemental apporte un éclairage à la fois technique et social sur huit siècles d’histoire charbonnière. Le chevalement et la descente de cage permettent la découverte de 350 mètres de galeries reconstituées où machines et outils sont présentés en situation afin de mieux comprendre le travail du mineur et ses conditions de vie. L’exposition permanente évoque l’histoire économique et sociale qui a forgé l’identité de ce territoire fortement marqué par la figure de Jean Jaurès. Plongez au cœur de l’histoire du charbon dans le Tarn, munissez-vous d’un casque et vous serez mineur de fonds pendant une heure. 3 km d’Albi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:30:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:30:00+02:00

©Association Pollux