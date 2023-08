Les métiers d’art s’exposent ! Musée-mine départemental Cagnac-les-Mines, 16 septembre 2023, Cagnac-les-Mines.

Les métiers d’art s’exposent ! 16 et 17 septembre Musée-mine départemental Gratuit. Entrée libre.

Le Département du Tarn, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn, organise chaque année le concours départemental des Métiers d’Art s’adressant aux professionnels des métiers de la création, les métiers de la tradition et de la restauration.

Les œuvres d’art concourant en 2023 seront exposées dans le parcours permanent du musée, du 15 septembre au 1er octobre 2023. Plusieurs œuvres d’art étroitement liées à l’histoire de la mine seront également présentées en présence des artistes.

Le public pourra à cette occasion voter pour son œuvre préférée dans la catégorie « Prix du public ».

Musée-mine départemental 20 avenue de Saint-Sernin, 81130 Cagnac-les-Mines Cagnac-les-Mines 81130 Bars Tarn Occitanie 05 63 53 91 70 http://www.musee-mine.tarn.fr Dernier témoignage sur le site de l’exploitation du charbon dans le Tarn, le Musée-mine départemental apporte un éclairage à la fois technique et social sur huit siècles d’histoire charbonnière. Le chevalement et la descente de cage permettent la découverte de 350 mètres de galeries reconstituées où machines et outils sont présentés en situation afin de mieux comprendre le travail du mineur et ses conditions de vie. L’exposition permanente évoque l’histoire économique et sociale qui a forgé l’identité de ce territoire fortement marqué par la figure de Jean Jaurès. Plongez au cœur de l’histoire du charbon dans le Tarn, munissez-vous d’un casque et vous serez mineur de fonds pendant une heure. 3 km d’Albi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Département du Tarn