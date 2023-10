[Atelier enfant] Couleurs en mouvements Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer, 2 novembre 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

Pour cet atelier en version chromatique, les enfants seront amenés à expérimenter les couleurs sur des supports divers, en lien avec l’exposition temporaire du musée.

> Animé par Maud Boisrobert, médiatrice culturelle.

Musée Michel Ciry

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



In this chromatic version of the workshop, children will experiment with colors on a variety of media, in connection with the museum’s temporary exhibition.

> Led by Maud Boisrobert, cultural mediator

En esta versión cromática del taller, se animará a los niños a experimentar con los colores en diversos soportes, en relación con la exposición temporal del museo.

> Dirigido por Maud Boisrobert, mediadora cultural

Bei diesem Workshop in chromatischer Version werden die Kinder dazu angehalten, mit Farben auf verschiedenen Medien zu experimentieren, die in Verbindung mit der Sonderausstellung des Museums stehen.

> Geleitet von Maud Boisrobert, Kulturvermittlerin

