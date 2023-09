[Concert] Venise, Vienne, New Orléans Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer, 6 octobre 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

La Mairie de Varengeville-sur-Mer vous propose ce fabuleux concert dans le cadre de l’opération Octobre Rose.

Vous retrouverez César Velev et Stéfani Maghenzani au Musée Michel Ciry pour un concert d’exception.

>Billetterie disponible sur place.

2023-10-06 18:30:00 fin : 2023-10-06 . .

Musée Michel Ciry

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



The Mairie de Varengeville-sur-Mer (Varengeville-sur-Mer Town Hall) is organizing this fabulous concert as part of its Pink October campaign.

Join César Velev and Stéfani Maghenzani at the Musée Michel Ciry for an exceptional concert.

>Tickets available on site

El Ayuntamiento de Varengeville-sur-Mer organiza este fabuloso concierto en el marco de su campaña Octubre Rosa.

Únase a César Velev y Stéfani Maghenzani en el Musée Michel Ciry para disfrutar de un concierto excepcional.

>Entradas disponibles in situ

Das Rathaus von Varengeville-sur-Mer bietet Ihnen dieses fabelhafte Konzert im Rahmen der Aktion Rosa Oktober an.

Sie werden César Velev und Stéfani Maghenzani im Musée Michel Ciry für ein außergewöhnliches Konzert antreffen.

>Tickets vor Ort erhältlich

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche