[Concerts] Brahms, Schubert, Mozart & Chopin Alexei Lubimov Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer, 21 août 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

Alexei Lubimov est un des pianistes contemporains parmi les plus originaux. Après ses études avec Heinrich Neuhaus, il fut le premier à manifester un intérêt pour la musique baroque (particulièrement jouée sur instruments historiques) au Conservatoire de Moscou. C’est aussi un interprète reconnu des œuvres classiques et romantiques. Durant les années 1980, alors que les restrictions politiques en Russie étaient progressivement assouplies, il commença à jouer en Europe de l’Ouest, au Japon et aux Etats-Unis, devenant l’un des principaux pianistes internationaux. Il s’est produit avec des orchestres comme les philharmoniques d’Israël, de Los Angeles, Munich et Saint Petersbourg, le Royal Philharmonique de Londres, l’orchestre national russe, l’Orchestre national de France et l’Orchestre symphonique allemand, sous la direction de chefs tels que Vladimir Ashkenazy, Neeme Järvi, Kirill Kondrashin, Christopher Hogwood, Roger Norrington, Mikhail Pletnev, Jukka-Pekka Saraste, Esa-Pekka Salonen, Vladimir Jurowski et Iván Fischer. En musique historiquement informée il a joué avec l’Orchestre de l’Âge des Lumières, Concerto Köln et l’Académie de Vienne. Il a enregistré l’intégrale des sonates de Mozart et des œuvres de Chopin, Schubert, Beethoven, Brahms, Debussy, Cage ainsi que des compositeurs du XXe siècle..

2023-08-21 21:00:00 fin : 2023-08-21 . .

Musée Michel Ciry

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



Alexei Lubimov is one of the most original contemporary pianists. After studying with Heinrich Neuhaus, he was the first to show an interest in Baroque music (particularly played on historical instruments) at the Moscow Conservatory. He is also an acknowledged interpreter of classical and romantic works. In the 1980s, as political restrictions in Russia were gradually relaxed, he began to perform in Western Europe, Japan and the USA, becoming one of the leading international pianists. He has performed with orchestras such as the Israel Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Munich Philharmonic, St. Petersburg Philharmonic, London Royal Philharmonic, Russian National Orchestra, Orchestre National de France and German Symphony OrchestraHe has performed with such conductors as Vladimir Ashkenazy, Neeme Järvi, Kirill Kondrashin, Christopher Hogwood, Roger Norrington, Mikhail Pletnev, Jukka-Pekka Saraste, Esa-Pekka Salonen, Vladimir Jurowski and Iván Fischer. In historically informed music, he has performed with the Age of Enlightenment Orchestra, Concerto Köln and the Vienna Academy. He has recorded the complete Mozart sonatas and works by Chopin, Schubert, Beethoven, Brahms, Debussy, Cage and other 20th-century composers.

Alexei Lubimov es uno de los pianistas contemporáneos más originales. Tras estudiar con Heinrich Neuhaus, fue el primero en interesarse por la música barroca (especialmente interpretada con instrumentos históricos) en el Conservatorio de Moscú. También es un reputado intérprete de obras clásicas y románticas. En la década de 1980, a medida que se relajaban gradualmente las restricciones políticas en Rusia, comenzó a actuar en Europa Occidental, Japón y Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los principales pianistas internacionales. Ha actuado con orquestas como la Filarmónica de Israel, la Filarmónica de Los Ángeles, la Filarmónica de Múnich, la Filarmónica de San Petersburgo, la Real Filarmónica de Londres, la Orquesta Nacional Rusa, la Orquesta Nacional de Francia y la Orquesta Sinfónica AlemanaHa trabajado con directores como Vladimir Ashkenazy, Neeme Järvi, Kirill Kondrashin, Christopher Hogwood, Roger Norrington, Mikhail Pletnev, Jukka-Pekka Saraste, Esa-Pekka Salonen, Vladimir Jurowski e Iván Fischer. En el campo de la música histórica, ha actuado con la Orquesta del Siglo de las Luces, Concerto Köln y la Academia de Viena. Ha grabado la integral de las sonatas de Mozart y obras de Chopin, Schubert, Beethoven, Brahms, Debussy, Cage y otros compositores del siglo XX.

Alexei Lubimov ist einer der originellsten zeitgenössischen Pianisten. Nach seinem Studium bei Heinrich Neuhaus war er der erste, der am Moskauer Konservatorium ein Interesse an Barockmusik (besonders gespielt auf historischen Instrumenten) zeigte. Er ist auch ein anerkannter Interpret von klassischen und romantischen Werken. In den 1980er Jahren, als die politischen Restriktionen in Russland allmählich gelockert wurden, begann er in Westeuropa, Japan und den USA zu spielen und wurde zu einem der führenden internationalen Pianisten. Er trat mit Orchestern wie den Philharmonikern von Israel, Los Angeles, München und St. Petersburg, der Royal Philharmonic in London, dem Russischen Nationalorchester, dem Orchestre National de France und dem Deutschen Symphonieorchester aufUnter der Leitung von Dirigenten wie Vladimir Ashkenazy, Neeme Järvi, Kirill Kondrashin, Christopher Hogwood, Roger Norrington, Mikhail Pletnev, Jukka-Pekka Saraste, Esa-Pekka Salonen, Vladimir Jurowski und Iván Fischer. In der historisch informierten Musik spielte er mit dem Orchester des Zeitalters der Aufklärung, Concerto Köln und der Wiener Akademie. Er hat sämtliche Mozart-Sonaten und Werke von Chopin, Schubert, Beethoven, Brahms, Debussy, Cage und Komponisten des 20. Jahrhunderts aufgenommen.

