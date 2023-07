Complet – [Les Musicales de Normandie] Quatuor Modigliani Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer, 9 août 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

HAYDN, Quatuor à cordes en sol majeur op.54 N°1 Hob III:58

WOLF, Sérénade italienne en sol majeur

NEUBURGER, High Altitude, commande pour les 20 ans du Quatuor Modigliani

SCHUBERT, Quatuor à cordes N°14 en ré mineur La jeune fille et le mort D.810

Amaury COEYTAUX, violon

Loïc RIO, violon

Laurent MARFAING, alto

François KIEFFER, violoncelle

Aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs quatuor au monde, le Quatuor Modigliani fête cette année ses vingt ans. Ils ont pour l’occasion commandé une œuvre nouvelle à leur ami et complice Jean-Frédéric Neuburger : High Altitude. Cette pièce est juxtaposée au Quatuor Op.54 n°1 de Haydn que les Modigliani jouent depuis leurs débuts, ainsi que la sublime Sérénade italienne d’Hugo Wolf. Le quatuor La Jeune Fille et la Mort D.810 conclut ce programme en écho au succès de leur intégrale des quinze quatuors de Schubert récemment parue.

/! Concert complet – Billetterie en ligne sur https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/.

2023-08-09 20:30:00 fin : 2023-08-09 . .

Musée Michel Ciry

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



HAYDN, String Quartet in G major Op.54 No.1 Hob III:58

WOLF, Italian Serenade in G major

NEUBURGER, High Altitude, commissioned for the 20th anniversary of the Quatuor Modigliani

SCHUBERT, String Quartet No.14 in D minor The Maiden and the Dead D.810

Amaury COEYTAUX, violin

Loïc RIO, violin

Laurent MARFAING, viola

François KIEFFER, cello

Now recognized as one of the world?s finest quartets, the Modigliani Quartet celebrates its 20th anniversary this year. To mark the occasion, they have commissioned a new work from their friend and accomplice Jean-Frédéric Neuburger: High Altitude. This piece is juxtaposed with Haydn?s Quartet Op.54 No.1, which the Modigliani have played since their debut, and Hugo Wolf?s sublime Italian Serenade. The quartet La Jeune Fille et la Mort D.810 concludes this program, echoing the success of their recently published complete set of Schubert?s fifteen quartets.

/! Full concert – Online ticketing at https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/

HAYDN, Cuarteto de cuerda en sol mayor op.54 N°1 Hob III:58

WOLF, Serenata italiana en sol mayor

NEUBURGER, High Altitude, encargo para el 20º aniversario del Cuarteto Modigliani

SCHUBERT, Cuarteto de cuerda nº 14 en re menor La doncella y los muertos D.810

Amaury COEYTAUX, violín

Loïc RIO, violín

Laurent MARFAING, viola

François KIEFFER, violonchelo

Reconocido como uno de los mejores cuartetos del mundo, el Cuarteto Modigliani celebra este año su vigésimo aniversario. Para celebrarlo, han encargado una nueva obra a su amigo y cómplice Jean-Frédéric Neuburger: High Altitude. Esta pieza se yuxtapone al Cuarteto Op.54 nº 1 de Haydn, que los Modigliani interpretan desde sus inicios, así como a la sublime Serenata italiana de Hugo Wolf. El Cuarteto La Jeune Fille et la Mort D.810 concluye este programa, haciéndose eco del éxito de su recientemente publicado conjunto completo de los quince cuartetos de Schubert.

concierto completo – Venta de entradas en línea en https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/

HAYDN, Streichquartett in G-Dur op.54 Nr.1 Hob III:58

WOLF, Italienische Serenade in G-Dur

NEUBURGER, High Altitude, Auftrag für das 20-jährige Jubiläum des Modigliani Quartetts

SCHUBERT, Streichquartett Nr. 14 in d-Moll Das Mädchen und der Tote D.810

Amaury COEYTAUX, Violine

Loïc RIO, Violine

Laurent MARFAING, Viola

François KIEFFER, Violoncello

Das Modigliani Quartett, das heute als eines der besten Quartette der Welt anerkannt ist, feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass haben sie bei ihrem Freund und Komplizen Jean-Frédéric Neuburger ein neues Werk in Auftrag gegeben: High Altitude. Dieses Stück wird dem Haydn-Quartett Op.54 Nr.1 gegenübergestellt, das die Modiglianis seit ihren Anfängen spielen, sowie der erhabenen Italienischen Serenade von Hugo Wolf. Das Quartett La Jeune Fille et la Mort D.810 beschließt dieses Programm als Echo auf den Erfolg ihrer kürzlich erschienenen Gesamteinspielung der fünfzehn Schubert-Quartette.

ausverkauftes Konzert – Online-Tickets unter https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche