[Les Musicales de Normandie] Pascal Amoyel & Emmanuelle Bertrand Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer, 3 août 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

BRAHMS, Trois Chants d’amour, Lied opus 105 N°2, Sonate mi mineur op.38

SAINT-SAËNS, Sonate en do mineur op.32

Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel nous offrent un récital autour de la première sonate pour violoncelle et piano de Brahms qui avait scellé leur rencontre il y a plus de vingt ans. Il n’est pas étonnant qu’ils aient choisi de célébrer cet anniversaire à la source de Brahms, tant le compositeur les a accompagnés tout au long de ce beau parcours. Au-delà des deux sonates, romantiques en diable, ils emportent leurs auditeurs vers des passions plus ardentes encore, celles des liebeslieder (chants d’amour), magnifiquement incarnés par le violoncelle et la première sonate pour cordes et piano de Saint-Saëns.

« Tous deux grands tempéraments lyriques, l’archet d’Emmanuelle Bertrand et le clavier de Pascal Amoyel font musique commune, chacun respirant dans le souffle de l’autre, mettant sa voix dans son chant, seul corps, âme unique. » Le Monde

Billetterie en ligne sur https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/.

2023-08-03 20:30:00 fin : 2023-08-03 . .

Musée Michel Ciry

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



BRAHMS, Trois Chants d?amour, Lied opus 105 N°2, Sonate mi mineur op.38

SAINT-SAËNS, Sonata in C minor op.32

Emmanuelle Bertrand and Pascal Amoyel offer us a recital based on Brahms? first sonata for cello and piano, which sealed their encounter over twenty years ago. Not surprisingly, they have chosen to celebrate this anniversary at the source of Brahms, as the composer has accompanied them on this beautiful journey. Beyond the two devilishly romantic sonatas, they take their listeners on a journey to even more ardent passions, those of the liebeslieder (love songs), magnificently embodied by the cello and Saint-Saëns?s first sonata for strings and piano.

« Both with great lyrical temperaments, Emmanuelle Bertrand?s bow and Pascal Amoyel?s keyboard make music together, each breathing in the other?s breath, putting his voice into his song, a single body, a single soul » Le Monde

Online ticketing at https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/

BRAHMS, Tres canciones de amor, Lied opus 105 N°2, Sonata en mi menor op.38

SAINT-SAËNS, Sonata en do menor op.32

Emmanuelle Bertrand y Pascal Amoyel nos ofrecen un recital basado en la primera sonata para violonchelo y piano de Brahms, que selló su encuentro hace más de veinte años. No es de extrañar que hayan elegido celebrar este aniversario en la fuente de Brahms, tanto les ha acompañado el compositor a lo largo de este hermoso viaje. Además de las dos sonatas endiabladamente románticas, hacen viajar a sus oyentes hacia pasiones aún más ardientes, las de los liebeslieder (canciones de amor), magníficamente encarnadas por el violonchelo y la primera sonata para cuerdas y piano de Saint-Saëns.

« Ambos con un gran temperamento lírico, el arco de Emmanuelle Bertrand y el teclado de Pascal Amoyel hacen música juntos, cada uno respirando el aliento del otro, poniendo su voz en su canción, un solo cuerpo, una sola alma » Le Monde

Entradas disponibles en línea en https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/

BRAHMS, Drei Liebeslieder, Lied op. 105 Nr. 2, Sonate e-Moll op.38

SAINT-SAËNS, Sonate c-Moll op.32

Emmanuelle Bertrand und Pascal Amoyel präsentieren uns ein Recital rund um Brahms’ erste Sonate für Violoncello und Klavier, die ihre Begegnung vor mehr als zwanzig Jahren besiegelte. Es ist nicht verwunderlich, dass sie dieses Jubiläum an der Quelle von Brahms feiern, da der Komponist sie auf diesem schönen Weg begleitet hat. Neben den beiden teuflisch romantischen Sonaten entführen sie ihre Zuhörer zu noch glühenderen Leidenschaften, nämlich zu den Liebesliedern, die vom Cello und der ersten Sonate für Streicher und Klavier von Saint-Saëns wunderbar verkörpert werden.

« Die beiden großen lyrischen Temperamente, der Bogen von Emmanuelle Bertrand und das Keyboard von Pascal Amoyel, machen eine gemeinsame Musik, jeder atmet im Atem des anderen, seine Stimme in seinem Gesang, ein einziger Körper, eine einzige Seele. » Le Monde

Online-Tickets unter https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche