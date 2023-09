[Exposition de sculptures] Nancy Vuylsteke De Laps dans le jardin du musée Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer, 1 août 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

A partir d’août et jusqu’à la fermeture du musée début novembre, 6 nouvelles sculptures de Nancy Vuylsteke De Laps seront présentées dans le jardin du musée, dont une oeuvre hommage à Michel Ciry.

En visuel, la sculpture en bronze « Can you read my mind ? »

Ils sont dix. Tous regardent dans la même direction. Mais, où que nous soyons placés, nous n’en voyons que neuf. L’un d’entre eux se cache.

Jamais le même… pourquoi ?.

Vendredi 2023-08-01 14:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Musée Michel Ciry

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



From August until the museum closes in early November, 6 new sculptures by Nancy Vuylsteke De Laps will be presented in the museum garden, including a tribute to Michel Ciry.

Pictured is the bronze sculpture « Can you read my mind? »

There are ten of them. All looking in the same direction. But wherever we stand, we can only see nine. One of them is hiding.

Never the same? why?

Desde agosto hasta el cierre del museo a principios de noviembre, se expondrán en el jardín del museo 6 nuevas esculturas de Nancy Vuylsteke De Laps, entre ellas un homenaje a Michel Ciry.

Vea la escultura de bronce « ¿Puedes leer mi mente?

Son diez. Todos miran en la misma dirección. Pero dondequiera que estemos, sólo podemos ver nueve. Uno de ellos se esconde.

Nunca es el mismo? ¿por qué?

Ab August und bis zur Schließung des Museums Anfang November werden 6 neue Skulpturen von Nancy Vuylsteke De Laps im Garten des Museums ausgestellt, darunter ein Werk als Hommage an Michel Ciry.

Im Bild die Bronzeskulptur « Can you read my mind? »

Es sind zehn Personen. Alle blicken in die gleiche Richtung. Doch egal, wo wir stehen, wir sehen nur neun von ihnen. Einer von ihnen versteckt sich.

Nie derselbe? Warum?

Mise à jour le 2023-09-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche