[Atelier adulte] Sculpture de fil de fer Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer, 14 juillet 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

Un atelier adulte est proposé par l’artiste Emilie Bredel pour découvrir les techniques de bases de son art..

2023-07-14 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-14 . .

Musée Michel Ciry

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



An adult workshop is offered by artist Emilie Bredel to discover the basic techniques of her art.

Un taller para adultos dirigido por la artista Emilie Bredel le introducirá en las técnicas básicas de su arte.

Ein Workshop für Erwachsene wird von der Künstlerin Emilie Bredel angeboten, um die grundlegenden Techniken ihrer Kunst zu erlernen.

