[Atelier parent-enfant] Sculpture de fil de fer Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer, 12 juillet 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

Un atelier parent enfant dès 7 ans proposé par l’artiste Emilie Bredel pour découvrir les techniques de bases de son art..

2023-07-12 10:00:00 fin : 2023-07-12 . .

Musée Michel Ciry

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



A parent-child workshop for children aged 7 and over, led by artist Emilie Bredel, to discover the basic techniques of her art.

Un taller para padres y niños a partir de 7 años, dirigido por la artista Emilie Bredel, para descubrir las técnicas básicas de su arte.

Ein Eltern-Kind-Workshop ab 7 Jahren, der von der Künstlerin Emilie Bredel angeboten wird, um die grundlegenden Techniken ihrer Kunst zu entdecken.

