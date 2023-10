Le Carnaval des Animaux Musée Mer Marine Bordeaux, 8 juin 2024, Bordeaux.

Le Carnaval des Animaux Samedi 8 juin 2024, 16h00 Musée Mer Marine Tarif plein 11€ / Tarif réduit 8€ (- de 10 ans, Amis du MMM, Carte Jeune)

Incroyable : tous les animaux, fatigués de lutter contre les Humains, ont décidé de se réunir pour rejoindre à bord d’une arche la seule île encore inhabitée !

Sous le commandement du lion, l’arche vogue fièrement, et l’entente entre les poules, les kangourous, les tortues et les éléphants va plutôt bon train. Mais un matin, les animaux découvrent que le gouvernail a disparu ! Tandis que l’on cherche le coupable, l’arche fait dangereusement demi-tour… Théâtre, musique, danse, mime, jeu masqué, humour et poésie se mêlent dans un tourbillon qui entraîne toute la famille !

Spectacle jeune public à partir de 6 ans

Avec Isabelle Trancart et Loïc Richard (comédiens), Esther Brayer (contrebasse), Jean-Philippe Guillo (piano) et Alexis Descharmes (violoncelle)

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-08T16:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:00:00+02:00

Journée Mondiale de l’Océan Le Carnaval des Animaux