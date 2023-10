Vasco de Gama, trois voyages qui ont changé le monde Musée Mer Marine Bordeaux, 6 avril 2024, Bordeaux.

Vasco de Gama, trois voyages qui ont changé le monde Samedi 6 avril 2024, 17h00 Musée Mer Marine Tarif plein 5€ / Gratuit pour les Amis du MMM

Le destin de Vasco de Gama est celui d’un petit royaume atlantique qui, au XVe siècle, édifie un immense empire maritime. Il en demeure une série de questions : comment et pourquoi le Portugal s’est-il lancé dans une telle épopée ? Qui étaient les navigateurs, géographes et souverains l’ayant rendu possible ? Et quel fut le rôle de Vasco de Gama dans cet élan vers de nouveaux horizons ?

Quelles en sont les traces encore aujourd’hui présentes ?

Agrégé d’histoire de l’art et archéologie, Michel Pierre a exercé diverses fonctions dans l’enseignement, la diplomatie et la culture dont celle de directeur général des affaires culturelles de la ville de Bordeaux de 1998 à 2001. Spécialiste d’histoire coloniale, il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont récemment une Histoire de l’Algérie des origines à nos jours (Tallandier).

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T17:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:30:00+02:00

Musée Mer Marine conférence