Cette conférence aura pour objet de porter un autre regard sur l’âge d’or de la piraterie à travers les découvertes archéologiques dans la mer des Caraïbes et l’océan Indien. Entre épaves, sites terrestres et de fortifications, la connaissance de ces forbans passe aussi par l’analyse des objets afin de mieux comprendre leur quotidien. Cette intervention sera également l’occasion de revenir sur les deux missions archéologiques dans l’océan Indien, à l’île Maurice en novembre 2021 et à Madagascar en mai 2022, ainsi que de présenter les perspectives de recherche.

Jean Soulat

Docteur en archéologie, Laboratoire LandArc, Directeur du programme de recherche Archéologie de la Piraterie, Chercheur associé au Laboratoire des Amériques, ArchAm UMR 8096 CNRS Université Paris 1 et au Centre Michel de Boüard, Craham UMR 6273 CNRS Université de Caen

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux

