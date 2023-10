Bordeaux, port mondial ou port colonial ? Musée Mer Marine Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Bordeaux, port mondial ou port colonial ? Musée Mer Marine Bordeaux, 3 février 2024, Bordeaux. Bordeaux, port mondial ou port colonial ? Samedi 3 février 2024, 17h00 Musée Mer Marine Tarif plein 5€ / Gratuit pour les Amis du MMM Au XVIIIe siècle, le port de Bordeaux a forgé une grande partie de sa prospérité sur le commerce avec les Antilles. Au XIXe siècle, les données de l’économie internationale et du commerce maritime ont changé. Alors que l’empire colonial est à reconstituer, une nouvelle mondialisation se développe dans le sillage de la révolution industrielle. Ce contexte est lourd de nouveaux défis pour les acteurs du port de la Lune qui doivent repenser le rayon d’action de leurs affaires à l’échelle du monde. Toutefois, les lendemains troublés de la Première Guerre mondiale rebattent de nouveau les cartes et remettent l’empire au centre des préoccupations commerciales du négoce maritime. Bruno Marnot

Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de La Rochelle.

Depuis une vingtaine d'années, il travaille sur l'histoire technique et économique des ports de commerce des XIXe et XXe siècles, ainsi que sur l'histoire des mondialisations contemporaines. Il a notamment publié Le refus du déclin. Le port de Bordeaux au XIXe siècle (Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2012)

