Baudelaire, la poésie et la mer Musée Mer Marine Bordeaux, 27 janvier 2024, Bordeaux.

Baudelaire est le poète de la ville, de ses miasmes et de ses envoûtements. Il a pourtant respiré l’air du large et voyagé au long cours sur le Paquebot-des-Mers- du-Sud pour un aller-retour de Bordeaux à l’Île Bourbon, entre le 9 juin 1841 et le 15 ou le 16 février 1842.

De cette « longue promenade » et du bref séjour dans les Mascareignes, des images subsistent, recueillies dans Les Fleurs du Mal. De L’Albatros au Voyage, de Parfum exotique à Obsession, le thème de la mer est omniprésent dans le recueil. La « vague marine » et les « longs réseaux de la houle des mers » alternent avec les rivages enchanteurs, les ports charmants et les « vaisseaux qui viennent du bout du monde ». Les analogies abondent qui témoignent du constant dialogue de l’humain et la mer. Dans cette œuvre, élargie aux poèmes en prose du Spleen de Paris et aux commentaires des marines dans la critique d’art, l’océan est partout parce qu’il est un symbole de l’infini auquel aspire le poète. Il faut donc prendre au sérieux cette dimension de sa poétique et argumenter le renouvellement qu’elle promeut au sein de la tradition romantique.

François-Marie MOURAD

Professeur de Chaire Supérieure au Lycée Montaigne de Bordeaux, où il enseigne la littérature en classes préparatoires aux grandes écoles. Il est l’auteur de plusieurs livres, dont un Baudelaire par Baudelaire à paraître aux Presses Universitaires de Rennes. Il a aussi publié dans diverses revues françaises et étrangères une centaine d’articles sur la littérature et la philosophie, d’Homère à Philip Roth, de Platon à Simone Weil.

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T17:00:00+01:00 – 2024-01-27T18:30:00+01:00

