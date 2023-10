Zoran et les légendes de la mer Musée Mer Marine Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Zoran et les légendes de la mer Musée Mer Marine Bordeaux, 16 décembre 2023, Bordeaux. Zoran et les légendes de la mer Samedi 16 décembre, 15h00 Musée Mer Marine Tarif plein 11€ / Tarif réduit 8€ (- de 10 ans, Amis du MMM, Carte Jeune) C’est aujourd’hui que le navire des marins musiciens arrive au port. Une occasion que Zoran n’aurait jamais manquée ! Depuis que sa grand-mère lui a offert une clarinette, il n’a qu’une hâte : jouer avec eux !

Malheureusement pour lui, ils doivent déjà repartir le lendemain matin. À moins qu’il ne s’embarque avec eux pour assister aux noces de la Princesse des océans…

Embarquez en famille et entre amis pour un voyage festif et entrainant en compagnie du jeune Zoran et de ses amis musiciens !

Au son de l'accordéon ou de la clarinette, découvrez de nombreux contes venus des mers du monde entier, et si le rythme est irrésistible, la piste est ouverte pour venir danser ! Spectacle jeune public à partir de 6 ans Avec Loïc Richard (conteur), William Robin (accordéon), Rémy Play (clarinette), Isabelle Da Silva (hautbois), Timo Metzemakers (contrebasse) et Émilien Bénard (percussions) Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00

