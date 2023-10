Visite guidée de l’exposition « Vie en 2150 » avec les artistes Camille Benbournane et Fang Dong Musée Mer Marine Bordeaux, 2 décembre 2023, Bordeaux.

Dans le cadre d’une résidence post-master portée par l’École des Beaux-Arts de Bordeaux, le Musée Mer Marine accueille l’exposition « Vie en 2150 », réalisée par les artistes Camille Benbournane et Fang Dong, sur une proposition artistique de Dominique Pasqualini intitulée « Cavernes Cosmogoniques – Après & Avant ».

Le samedi 2 décembre, vous pourrez découvrir cette installation avant son démontage, en compagnie des artistes qui vous guideront à travers leur univers dystopique projeté en 2150.

Dans cette installation à quatre mains conçue comme une sorte de cavité sous-marine où la matière prend vie, les deux artistes mettent leur savoir-faire (allant de la céramique au numérique) au service de réflexions poussées en matière de technologie et d’écologie.

Membranes fantastiques… algues hallucinées… corps minéraux… excrétions suspendues… le grès, les textiles de coton ou d’organza, les céramiques immergées pendant l’hiver et augmentées de la vie océane… la cire d’abeille, enfin, qui, déposée partout, agit comme un liant, une excrétion ou bien un fluide de vie, qui transpire par les pores de ces organes.

“Ici nous ne savons pas si nous sommes dedans ou dehors.” Au milieu de toutes ces matières physiques et sensuelles, à la fois attirantes et repoussantes, se glissent, telles des portes dérobées, des QR codes, que chacun.e peut lire sur son portable, ouvrant vers d’autres mondes “ou plus précisément vers d’autres espaces de ce monde qui est présent devant nous”.

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

