Les Veilleurs de Nuit Vendredi 17 novembre, 19h00 Musée Mer Marine Tarif plein 11€ / Tarif réduit 8€ (- de 10 ans, Amis du MMM, Carte Jeune)

C’est la rencontre entre 2 artistes : Christophe Brachet, réalisateur et Richard Giacobetti, artiste. Ils ont pour dénominateurs communs esthétique, contemplation, introspection, réflexion, questionnement.

Avec le court métrage en noir et blanc intitulé « 5 minutes avant » produit par Guillaume Canet et réalisé avec un impact écologique minimum, Christophe Brachet et son co-réalisateur Remi Chapeaublanc nous emmènent dans les fonds marins aux côtés d’un apnéiste ; nous perdons avec eux toute perception du haut et du bas, du rationnel et de l’irrationnel, et nous nous émerveillons de la pureté de cet environnement menacé.

Avec sa série de tableaux « JANUS », Richard Giacobetti détourne des panneaux publicitaires.

Chaque tableau est composé d’un homographe « français/anglais » en miroirs incrustés dans un fond noir profond. Tel un «écho-graphe», dans un murmure, il ouvre le voile invisible dans une création à mots ouverts… Il fait voyager les mots, leur fait traverser les mers et l’océan comme pour confronter deux langues. Sa création s’échoue contre ces mots qui perdent leur sens en faveur d’autres… pour écrire en quelques doigts la vie d’un instant.

Ce moment sera partagé avec Sabine Quindou, journaliste, réalisatrice, metteuse en scène et animatrice de télévision. Connue du grand public pour avoir co-présenté « C’est pas sorcier », « Thalassa » et aujourd’hui « Échappées Belles », elle est aussi reconnue pour son engagement envers la protection de l’environnement

