De la mer à l’assiette : l’aventure de la morue, une épopée des Terre-Neuvas Musée Mer Marine Bordeaux, 28 octobre 2023, Bordeaux.

De la mer à l’assiette : l’aventure de la morue, une épopée des Terre-Neuvas Samedi 28 octobre, 17h00 Musée Mer Marine Tarif plein 10€ / Gratuit pour les Amis du MMM

Les Amis du Musée Mer Marine vous invitent à plonger dans l’histoire fascinante de la pêche à la morue et de son rôle crucial dans les relations entre Terre Neuve, Bordeaux et les assiettes du monde. Découvrez comment les intrépides marins des Terre Neuvas ont bravé les eaux tumultueuses de l’Atlantique pour traquer ce poisson autrefois abondant mais aujourd’hui si rare. Avec nos intervenants, nous explorerons les défis et les dangers auxquels ils ont été confrontés lors de leurs expéditions périlleuses, et le rôle crucial qu’a pu jouer Bordeaux dans ce commerce à l’échelle du monde. Nous explorerons le voyage de la morue depuis les eaux profondes jusqu’à nos assiettes. Comment ce poisson est-il transformé et cuisiné dans différentes cultures ? Ce périple captivant de la mer à l’assiette est une histoire de découverte, d’ingéniosité et de relations entre les ressources naturelles, les marins courageux, les villes portuaires dynamiques et les palais des gourmets.

Rejoignez-nous pour cette exploration immersive de l’histoire vibrante qui se cache derrière chaque délicieuse bouchée de morue et interrogeons nous ensemble : est-il encore possible sans danger pour la ressource halieutique de continuer à pêcher et à consommer ce poisson, qui en changeant de nom a troqué son statut, morue plat du pauvre devenue cabillaud à la fois rare et cher.

Une dégustation sera servie à l’issue de la table ronde.

INTERVENANTS :

Noël Mamère

Ancien journaliste, homme politique, essayiste et documentariste

Jean-Pierre Xiradakis

Restaurateur et marcheur

Vincent Maurin

Maire-adjoint du quartier Bordeaux-Maritime, conseiller départemental

Vivien Durand

Chef étoilé du Prince Noir à Lormont

Jean-Étienne Surleve-Bazeille

Maitre de Conférences Honoraire à l’Université de Bordeaux I, biologiste

Cet événement sera animé par Xavier Sota (journaliste au quotidien Sud-Ouest)

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557197773 https://www.mmmbordeaux.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/societe-des-amis-du-musee-mer-marine-de-bordeaux/evenements/de-la-mer-a-l-assiette-l-aventure-de-la-morue-une-epopee-des-terre-neuvas »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T17:00:00+02:00 – 2023-10-28T20:00:00+02:00

2023-10-28T17:00:00+02:00 – 2023-10-28T20:00:00+02:00

table ronde Musée Mer Marine