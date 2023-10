« Un oeil sur le monde », une exposition de l’AFP au Musée Mer Marine Musée Mer Marine Bordeaux, 25 octobre 2023, Bordeaux.

À l’occasion de la nouvelle édition des Tribunes de la Presse, l’AFP revient sur l’actualité mondiale au Musée Mer Marine, avec une sélection prise dans les 170 photographies qu’elle publie dans son recueil annuel.

Alors qu’a éclaté la guerre entre Israël et le Hamas, l’AFP revient sur les enjeux climatiques et la guerre en Ukraine. Les photographes ont saisi la détresse et l’espoir des familles prêtes à toutrisquer pour un avenir meilleur.

L’année sportive a aussi été extrêmement riche, et quelques détours culturels et insolites témoignent par ailleurs de la beauté de notre planète.

Au moment où l’information est toujours plus fragilisée par les vagues de désinformation et l’arrivée en force de l’intelligence artificielle, les contenus certifiés de l’AFP constituent plus que jamais une référence.

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557197773 https://www.mmmbordeaux.com/

