Soirée Hermione Musée Mer Marine Bordeaux, 5 octobre 2023, Bordeaux.

Soirée Hermione Jeudi 5 octobre, 18h00 Musée Mer Marine Gratuit et sur réservation

Vous souhaitez en savoir davantage sur l’histoire de la célèbre frégate Hermione et sur sa non moins fameuse réplique moderne ?

L’Association Hermione-La Fayette et le Musée Mer Marine vous convient à une soirée exceptionnelle, qui sera introduite par le fondateur et directeur du musée Norbert Fradin. S’en suivront une conférence sur l’histoire du navire et sa reconstruction par Guy Gautreau, quelques autres témoignages, ainsi qu’une intervention de l’Amiral Marc de Briançon, président de l’Association Hermione, et Émilie Beau, directrice générale.

Le tout se terminera par un verre de l’amitié dans le hall du musée.

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T18:00:00+02:00 – 2023-10-05T21:30:00+02:00

