Concert « Les grands de demain » Musée Mer Marine, 3 juin 2023, Bordeaux.

Concert « Les grands de demain » Samedi 3 juin, 20h00 Musée Mer Marine Tarif plein 10€ / Tarif réduit 5€

Vibre ! Festival et Concours international de quatuors à cordes de Bordeaux accueille à chaque édition certains des plus prestigieux quatuors à cordes français et internationaux pour des grands concerts d’exception. Quatre jeunes quatuors parmi les plus prometteurs de la scène internationale sont invités à Bordeaux pour bénéficier d’une résidence artistique de très haut niveau avec master-classes, ateliers visant à les accompagner dans leur jeune parcours professionnel.

Alors que le premier et le dernier quatuor de Mendelssohn, les opus 13 et 80, ont été écrits dans des périodes de déséquilibre, les trois quatuors op. 44 naissent dans une période heureuse du compositeur récemment marié. On y entend le goût de Mendelssohn pour une musique mesurée, légère, dans l’héritage des quatuors de Mozart. Les pièces de cet opus fonctionnent par trois, tout comme les Razumovsky de Beethoven, écrits trente ans plus tôt. Alors que Mendelssohn s’inscrit dans la continuité de la tradition pour quatuor à cordes, ce dernier entend bouleverser les codes et inventer sa propre voie. La conquête de ce nouveau style se fait dans l’éclat de sonorités parfois brutales, dans les surprises tonales et formelles, dans l’usage d’un contrepoint sans regard pour les références du passé. On retrouve la même démarche iconoclaste au XXème siècle alors que Webern compose ses Six Bagatelles, qui comptent parmi les œuvres plus brèves de la musique occidentale. Le souci de concentration maximale avec une construction sur des motifs de deux ou trois notes fera dire à Schoenberg que « ces pièces ne seront comprises que par ceux qui croient qu’on ne peut exprimer avec des sons que ce qui peut être exprimé par des sons. » Voilà un défi à la hauteur du Quatuor Elmire, lauréat de nombreux prix internationaux parmi lesquels le prix « Rheingau Music Festival » à Weikersheim et directeur artistique de leur propre festival Festiv’Elmire à la Salle Cortot !

David Petrlik, violon

Yoan Brakha, violon

Hortense Fourrier, alto

Rémi Carlon, violoncelle

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.mmmbordeaux.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/quatuors-a-bordeaux/evenements/vibre-festival-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:00:00+02:00 – 2023-06-03T21:00:00+02:00

Musée Mer Marine Concert