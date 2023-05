Renaissance portuaire bordelaise : les nouvelles dynasties (1820-1860) Musée Mer Marine, 11 mai 2023, Bordeaux.

Renaissance portuaire bordelaise : les nouvelles dynasties (1820-1860) Jeudi 11 mai, 18h30 Musée Mer Marine Tarif plein 5€ / Gratuit pour les Amis du MMM

Bordeaux oscillerait entre «déclin» et perte de compétitivité à la sortie de la Révolution française et du Premier Empire. Or cette idée reçue doit être contredite par la rapide «renaissance» de la cité-port, du système productif viti-vinicole, des dynasties anciennes.

Mais c’est surtout l’émergence de nouvelles (futures) dynasties qui est suscitée par un esprit d’entreprise ragaillardi.

Une communauté moderniste plaide pour un «progrès» commercial, technique, maritime, tandis que s’enracine la première révolution industrielle. Comment expliquer un tel «boum», symbolisé par la Banque de Bordeaux, Cruse & Hirschfeld, les Guestier, etc.? De riches fonds d’archives (Balguerie, Cruse), nombre d’investigations conduites en ce 21e siècle, et de publications permettent de réhabiliter cette première moitié du siècle, sans attendre la fameuse «prospérité impériale» du Second Empire.

Hubert Bonin est ancien professeur à Sciences Po Bordeaux et chercheur à Bordeaux Sciences Économiques- Université de Bordeaux.

Il est spécialiste d’histoire bancaire et financière, de l’histoire des entreprises et des organisations tertiaires, de l’esprit d’entreprise et du négoce et de la banque ultramarins –en reliant l’histoire française aux mouvements et réseaux européens et internationaux.

Il étudie le déploiement des banques et des sociétés françaises dans les anciennes concessions chinoises. Son champ d’étude couvre la globalisation, de l’Histoire au temps actuel : géopolitique bancaire, internationalisation des banques, financement de l’économie du luxe, insertion de l’économie viticole girondine dans la mondialisation. Il applique son corpus thématique à l’histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest.

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.mmmbordeaux.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/societe-des-amis-du-musee-mer-marine-de-bordeaux/evenements/renaissance-portuaire-bordelaise-les-nouvelles-dynasties-1820-1860 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T18:30:00+02:00 – 2023-05-11T19:30:00+02:00

2023-05-11T18:30:00+02:00 – 2023-05-11T19:30:00+02:00

Conférence Musée Mer Marine