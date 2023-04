Redécouvrez Le Petit Prince avec le Collectif Le PAGE et les dessins de Joann Sfar au MMM ! Musée Mer Marine, 26 avril 2023, Bordeaux.

Redécouvrez Le Petit Prince avec le Collectif Le PAGE et les dessins de Joann Sfar au MMM ! Mercredi 26 avril, 17h00 Musée Mer Marine Tarif plein : 11€ / Tarif réduit : 8€

Un émerveillement total pour les plus jeunes aussi bien que pour les grandes personnes, qui décidément, ne comprennent jamais rien toutes seules…

Redécouvrez ce conte philosophique incontournable, poème symbolique d’une langue simple et dépouillée, ode à l’imagination de l’enfance, Le Petit Prince fait partie de ces oeuvres qui touchent absolument toutes les générations.

Assez naturellement donc, le texte de Saint-Exupéry a inspiré et continue d’inspirer les plus grands artistes. Joann Sfar, brillant auteur et illustrateur, a « offert un second souffle, plein de grâce et de modernité » (Le Point) au chef-d’oeuvre de Saint-Exupéry dans sa bande-dessinée parue en 2008.

Cette nouvelle énergie a séduit Marc-Olivier Dupin qui a souhaité associer la musique aux images du dessinateur. Il a ainsi composé une partition tout en finesse qui rend ce Petit Prince encore plus joyeux et innocent, mais toujours touchant et profond.

Sur scène prennent place un comédien accompagné d’un quatuor de musiciens : texte et musique s’entrelacent et dialoguent avec les illustrations projetées et animées.

Spectacle en partenariat avec le festival PAGES NOUVELLES

À partir de 8 ans

Durée 45 minutes

D’après la bande dessinée de Joann SFAR

adaptée de l’oeuvre éponyme d’Antoine de SAINT-EXUPERY

(Gallimard Jeunesse 2008)

Musique originale : Marc-Olivier DUPIN

Adaptation audiovisuelle : Laurent SARASIN

Récitant : Loïc RICHARD

Piano : Sophie TEBOUL

Violon : Stéphane ROUGIER

Clarinette et clarinette basse : Sandrine VASSEUR

Violoncelle : Alexis DESCHARMES

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux

Musée Mer Marine Collectif Le PAGE