Une soirée avec l'orchestre du Titanic Vendredi 14 avril, 20h00 Musée Mer Marine

Tarif plein 11€ / Tarif réduit 8€ (- de 10 ans, Carte Jeune, Amis du MMM)

Le Musée Mer Marine est heureux d’accueillir 6 musiciens de l’ONBA pour un voyage dans l’histoire : ils reconstitueront le célèbre orchestre du Titanic le temps d’une soirée ! handicap moteur mi Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux Maritime Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accueil On parle souvent de l’orchestre du Titanic. Le terme est assez peu adapté en réalité, car les musiciens de la White Star Line n’étaient que huit et leurs instruments choisis pour constituer plusieurs équipes qui se relayaient à toute heure du jour et jusque tard dans la soirée.

Ainsi des musiques du trio au sextuor venaient agrémenter le quotidien des luxueux salons de la première classe, avec un répertoire riche de 341 pièces : de quoi satisfaire tous les goûts… d’une certaine société ! Le temps d’une soirée, venez vous prélasser dans les luxueux salons de 1912, avec un orchestre reconstitué par 6 musiciens de l’ONBA. Public adulte – Durée 1h30 Violons

Stéphane ROUGIER et Boris ROJANSKI,

Alto

Nicolas MOURET

Violoncelle

Alexis DESCHARMES

Contrebasse

Esther BRAYER

Piano

Jean-Philippe GUILLO

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:00:00+02:00

2023-04-14T21:30:00+02:00

