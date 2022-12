Ateliers créatifs de Noël au MMM ! Musée Mer Marine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Ateliers créatifs de Noël au MMM ! Musée Mer Marine, 22 décembre 2022, Bordeaux. Ateliers créatifs de Noël au MMM ! 22 – 29 décembre Musée Mer Marine

Tarif : 10€

À la recherche d’une activité ludique et ecofriendly pour vos petits lutins pendants les vacances ? Le Musée Mer Marine propose des ateliers créatifs sur le thème des fêtes de fin d’année ! handicap moteur mi Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux Maritime Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accueil Découvrez les ateliers de Noël du Musée Mer Marine, qui allient créativité, produits naturels et objets de récupération, pour que vos enfants deviennent les artisans de la magie des fêtes ! Jeudi 22 et mardi 27 décembre à 14h : Atelier de création de boules à neige : de quoi fabriquer un jouet soi-même et donner une nouvelle vie scintillante à des objets de récupération ! Jeudi 29 décembre à 14h : Atelier de confection de cartes pop-up : de quoi souhaiter la nouvelle année à ses proches avec une carte très personnelle !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-22T14:00:00+01:00

2022-12-29T15:00:00+01:00

