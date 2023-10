Le musée vous ouvre ses portes Musée mémorial des parachutistes Lons, 13 mai 2023, Lons.

Le musée vous ouvre ses portes Samedi 13 mai, 20h00 Musée mémorial des parachutistes Libre participation

De 20 heures à 23 heures, le Musée mémorial des parachutistes propose un riche programme d’animations : visite libre de ses collections, simulation d’un saut en parachute depuis un aéronef, parcours de jeu pour les familles : munis d’un « carnet de saut » les enfants parcourent les collections à la recherche de Pépin qui les guide dans leur aventure. À l’issue, ils se voient remettre un diplôme.

Le musée en profite également pour organiser une bourse aux livres avec un vaste choix à des prix fabuleux.

Musée mémorial des parachutistes Chemin d’Astra, 64140 Lons Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559404919 http://www.museedesparachutistes.com https://www.facebook.com/MuseeDesParachutistes/ Le musée retrace l’histoire des parachutistes français depuis leur création à nos jours, les parachutistes ayant été engagés dans tous les conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. Le musée des parachutistes est à la fois un musée de tradition de l’Armée de terre et un ensemble national représentatif du passé comme du présent des troupes aéroportées françaises. Dépositaire de l’identité de ces troupes, il a pour mission de faire connaître leur histoire, leurs traditions, leur esprit et leur actualité. Le Musée mémorial des parachutistes est situé à l’entrée de l’École des troupes aéroportées (ETAP), au nord de la ville de Pau. Musée mémorial des parachutistes Camp Aspirant Zirnheld Chemin d’Astra 64140 LONS Coordonnées GPS : 43°20’47.0″N 0°23’10.6″W Venir au musée par la route : depuis l’A64, sortie n°10. Le musée est à 3 km. Trois lignes de bus du réseau de transport de la communauté d’agglomération PAU PYRENÉES desservent l’arrêt « Domaine de Sers » : ligne 6, direction SERRES-CASTET, ligne 10 direction UZEIN Aéroport, et la ligne 16, direction MONTARDON École. Attention ! Entre les arrêts de bus et le musée, certains espaces ne possèdent pas de trottoir.

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

