Histoires oubliées de notre pays 9 octobre – 12 novembre

Depuis plus de 12 ans maintenant, la Syrie est plongée dans une guerre sans fin menée par un régime dictatorial au pouvoir depuis 53 ans. En 2011, les Syriennes et les Syriens sont descendus dans la rue pour réclamer la liberté, la justice sociale et une vie digne.

L’oubli de la Syrie

Douze ans après, le monde semble avoir détourner le regard de la Syrie, des 500 000 victimes de ce conflit, des millions de déplacés, des millions d’exilés et des crimes du régime d’Assad. La résistance, la révolution, la guerre… Toutes ces histoires, ces récits de vie au cœur de la Syrie sont oubliés. Au même moment, plusieurs pays de la région acceptent de discuter à nouveau avec Bachar Al-Assad, oubliant qu’il continue à réprimer avec une violence sans limite toute forme d’opposition.

Le travail de mémoire

Sur le terrain, un groupe de photographes syriens, dont certains sont aujourd’hui en exil et d’autres travaillent dans les différentes zones du pays, continuent à documenter minutieusement la vie, la survie même, de leur peuple.

Musée Mémorial de la Bataille de Normandie Boulevard Fabian Ware 14400 Bayeux

2023-10-09T10:00:00+02:00 – 2023-10-09T12:30:00+02:00

2023-11-12T14:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

