du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cinémathèque française

Découvrez notre nouveau Musée Méliès. Embarquez dans l’univers fantasmagorique de Georges Méliès au fil d’une collection unique au monde de machines, costumes, dessins, maquettes et photos, et parcourez en compagnie de ce génial magicien du 7e art, l’histoire du cinéma de son invention à nos jours Entre 14h et 18h des conférenciers vous expliqueront tout ce qu’il faut savoir sur la naissance du cinéma. Cherchez bien dans le musée, Inès la Silhouettiste vous taillera le portrait au détour d’une vitrine entre 14h et 17h (sous réserve)

Entrée libre sur réservation obligatoire à partir du 6 sept. sur www.cinematheque.fr

Musée Méliès Cinémathèque française 51 rue de Bercy 75012 Paris Paris Paris 12e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T20:00:00

