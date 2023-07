Une chasse au trésor au musée ! Musée Médard Lunel, 16 septembre 2023, Lunel.

Une chasse au trésor au musée ! 16 et 17 septembre Musée Médard Gratuit. Entrée libre. Dans la limite des places disponibles. Durée : en continu. Activité familiale. Départ sur le parvis du musée.

Les groupes partiront à l’assaut des salles du musée pour découvrir l’exposition temporaire et trouver le trésor caché !

Musée Médard 71 place des martyrs de la Résistance, 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie 04 67 87 83 95 http://www.museemedard.fr Réouvert depuis décembre 2013, le musée Médard est un lieu dédié aux livres, à l’histoire de ses collections, ainsi qu’aux arts et métiers liés au patrimoine écrit. Les collections du musée sont principalement constituées autour du remarquable cabinet bibliophile de Louis Médard, qui compte plus de 5 000 ouvrages datant du XIIe au XIXe siècle. On y trouve également des reliures précieuses ainsi qu’une collection de fils à dorer.

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

