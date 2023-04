Dessine-moi la mer, ton coloriage qui se transforme en dessin animé ! Musée Médard de Lunel Lunel Catégories d’Évènement: Hérault

Dessine-moi la mer, ton coloriage qui se transforme en dessin animé ! Musée Médard de Lunel, 13 mai 2023, Lunel. Dessine-moi la mer, ton coloriage qui se transforme en dessin animé ! Samedi 13 mai, 17h00 Musée Médard de Lunel à partir de 7 ans – gratuit sans réservation – dans la limite des places disponibles – par les équipes de la Médiathèque Intercommunale du Pays de Lunel Colorie ton cahier et découvre les talents cachés des animaux de la mer : le poisson-volant déploie ses nageoires pour planer hors de l’eau, le cormoran plonge et nage en apnée pour chasser, la crevette des abysses rejette de l’encre lumineuse et colorée pour leurrer ses prédateurs… Musée Médard de Lunel 71 place des Martyrs de la résistance, 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie 04 67 87 83 95 http://www.museemedard.fr http://fr-fr.facebook.com/museemedard Ouvert au public depuis décembre 2013, le musée Médard de Lunel est un lieu dédié au livre, à l’histoire de ses collections et aux arts et métiers liés au patrimoine écrit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

