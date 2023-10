Cet évènement est passé Réalité virtuelle – « Ocean descent » Musée Médard de Lunel Lunel Catégories d’Évènement: Hérault

Lunel Réalité virtuelle – « Ocean descent » Musée Médard de Lunel Lunel, 13 mai 2023, Lunel. Réalité virtuelle – « Ocean descent » Samedi 13 mai, 17h00 Musée Médard de Lunel à partir de 13 ans – gratuit sans réservation – dans la limite des places disponibles – par les équipes de la Médiathèque Intercommunale du Pays de Lunel Plongez dans les profondeurs et admirez la faune qui vous entoure dans cette aventure d’exploration sous-marine grâce à des casques de réalités virtuelles. Musée Médard de Lunel 71 place des Martyrs de la résistance, 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie 04 67 87 83 95 http://www.museemedard.fr http://fr-fr.facebook.com/museemedard Ouvert au public depuis décembre 2013, le musée Médard de Lunel est un lieu dédié au livre, à l’histoire de ses collections et aux arts et métiers liés au patrimoine écrit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

