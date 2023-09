Visite guidée du Musée L’Abbaye Musée Mauléon, 24 septembre 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Petits et grands, partez à la découverte des collections du musée accompagné d’un guide..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 16:30:00. EUR.

Musée Place de l’Hotel de Ville

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Young and old, discover the museum’s collections with a guide.

Grandes y pequeños, descubran las colecciones del museo con un guía.

Ob Groß oder Klein, gehen Sie mit einem Führer auf Entdeckungsreise durch die Sammlungen des Museums.

