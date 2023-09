Cet évènement est passé Musée L’Abbaye – Exposition « Graines de vie et Pollens » Musée Mauléon Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Mauléon Musée L’Abbaye – Exposition « Graines de vie et Pollens » Musée Mauléon, 16 septembre 2023, Mauléon. Mauléon,Deux-Sèvres Venez découvrir au musée l’exposition de Myriam Roux, « Graines de vie et Pollens »..

2023-09-16 fin : 2023-11-05 . EUR.

Musée Place de l’Hotel de Ville

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Myriam Roux’s exhibition, « Graines de vie et Pollens ». Venga a descubrir la exposición de Myriam Roux, « Graines de vie et Pollens ». Besuchen Sie im Museum die Ausstellung von Myriam Roux « Graines de vie et Pollens » (Lebenssamen und Pollen). Mise à jour le 2023-09-14 par OT Bocage Bressuirais Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Mauléon Autres Lieu Musée Adresse Musée Place de l'Hotel de Ville Ville Mauléon Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Musée Mauléon latitude longitude 46.9226127;-0.7510613

Musée Mauléon Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauleon/