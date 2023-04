Atelier au musée – Vitr’Opaques Musée Mauléon Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Atelier au musée – Vitr’Opaques Musée, 22 avril 2023, Mauléon. Le musée vous propose un atelier création de photophore en papier vitrail.

À partir de 6 ans..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 17:00:00. EUR.

Musée Place de l’Hotel de Ville

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The museum offers a workshop to create a stained glass photophore.

From 6 years old. El museo te ofrece un taller para crear un tarro de velas de papel vitral.

A partir de 6 años. Das Museum bietet Ihnen einen Workshop zur Herstellung von Windlichtern aus Glaspapier an.

Ab 6 Jahren. Mise à jour le 2023-04-07 par OT Bocage Bressuirais

