Le cherche et trouve des tout-petits Musée, 19 avril 2023, Mauléon.

Le musée propose pour les tout-petits de 3 à 6 ans, une visite ludique et interactive afin de découvrir les collections.

Sur inscription..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 11:00:00. EUR.

Musée Place de l’Hotel de Ville

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The museum proposes for the little ones from 3 to 6 years old, a playful and interactive visit to discover the collections.

On registration.

El museo propone a los niños de 3 a 6 años una visita lúdica e interactiva para descubrir las colecciones.

Inscripción obligatoria.

Das Museum bietet für Kleinkinder von 3 bis 6 Jahren einen spielerischen und interaktiven Besuch an, um die Sammlungen zu entdecken.

Nach Anmeldung.

