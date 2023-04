Exposition – « Les tout petits métiers » par Yann Pendariès Musée, 22 mars 2023, Mauléon.

Le Musée de l’Abbaye vous invite à une exposition « Les tout petits métiers » par Yann Pendariès.

Inspirée par l’amour de la photographie humaniste d’après-guerre et mettant à profit ses talents de manipulateur numérique, cette série poétique est pleine d’humour. Yann Pendariès se met en scène comme le protagoniste principal d’une myriade de petits métiers miniatures imaginaires : « repêcheur de pépins », « gonfleur de citrouilles » ou encore « leveur de soleil ».

En partenariat avec la Festival photographique de Moncoutant -sur-Sèvre..

2023-03-22 à ; fin : 2023-05-21

Musée Place de l’Hotel de Ville

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Abbey Museum invites you to an exhibition « Les tout petits métiers » by Yann Pendariès.

Inspired by his love of post-war humanist photography and using his talents as a digital manipulator, this poetic series is full of humor. Yann Pendariès stages himself as the main protagonist of a myriad of small imaginary miniature jobs: « peach fisherman », « pumpkin inflator » or « sun lifter ».

In partnership with the Festival photographique de Moncoutant -sur-Sèvre.

El Museo de la Abadía le invita a la exposición « Les tout petits métiers » de Yann Pendariès.

Inspirada en su amor por la fotografía humanista de posguerra y utilizando sus habilidades como manipulador digital, esta serie poética está llena de humor. Yann Pendariès se pone en escena a sí mismo como protagonista de una miríada de imaginarios oficios en miniatura: « pescador de melocotones », « inflador de calabazas » o « levantador de soles ».

En colaboración con el Festival photographique de Moncoutant -sur-Sèvre.

Das Abteimuseum lädt Sie zu einer Ausstellung mit dem Titel « Les tout petits métiers » (Die ganz kleinen Berufe) von Yann Pendariès ein.

Inspiriert von der Liebe zur humanistischen Fotografie der Nachkriegszeit und unter Einsatz seines Talents als digitaler Manipulator, ist diese poetische Serie voller Humor. Yann Pendariès inszeniert sich selbst als Hauptprotagonist einer Myriade imaginärer Miniaturberufe: « Kernfischer », « Kürbisaufbläser » oder auch « Sonnenaufheber ».

In Zusammenarbeit mit dem Festival photographique de Moncoutant -sur-Sèvre.

